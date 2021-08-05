الصحة : من لم يتلقَّ الجرعة الأولى قبل 8 أغسطس لن يحضر أول يوم دراسي

المواطن - الرياض

جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية حصول الطلاب والطالبات ومنسوبي وزارة التعليم على الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل يوم 8 أغسطس الجاري حتى يتمكنوا من حضور أول يوم دراسي.

وقالت الصحة : حرصًا على العودة الآمنة للدراسة حضوريًا نؤكد على ضرورة أخذ لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عام، علمًا بأن الطلاب والطالبات الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل تاريخ 8 أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول، حيث أن المدة بين الجرعتين 3 أسابيع.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي ، عن قيامها بحجز مواعيد الجرعة الأولى للقاح كورونا مسبقًا للفئة العمرية (12-18) للطلاب والطالبات.وقالت الصحة، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يمكن للطلاب والطالبات الآن الدخول على تطبيق صحتي أو توكلنا لمعرفة تفاصيل الموعد.

تحصين الفئة العمرية من 12-18

وكانت وزارة الصحة بدأت في تقديم الجرعة الأولى من لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعد التأكد من فعالية اللقاح في توفير الحماية لهم وشهدت العديد من المراكز الصحية ومراكز التطعيم تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين ممن هم في هذه الفئة العمرية.