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الصحة: 24% نسبة التحصين بجرعتي لقاح كورونا في المملكة
عدد لقاحات كورونا المعطاة في المملكة تجاوز 27 مليون جرعة

الصحة: 24% نسبة التحصين بجرعتي لقاح كورونا في المملكة

2021/08/02
الساعة 11:12 صباحًا
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الصحة: 24% نسبة التحصين بجرعتي لقاح كورونا في المملكة جرعات لقاح كورونا
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أن نسبة التحصين بجرعتي لقاح كورونا في المملكة العربية السعودية بلغت نحو 24 %.

وتجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة في المملكة 27 مليونًا و300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا.

لقاح كورونا في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.


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