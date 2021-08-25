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الصدر يستقبل أمين مركز اعتدال ويبحثان دور العلماء في نبذ الكراهية

الصدر يستقبل أمين مركز اعتدال ويبحثان دور العلماء في نبذ الكراهية

2021/08/25
الساعة 7:30 مساءً
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الصدر يستقبل أمين مركز اعتدال ويبحثان دور العلماء في نبذ الكراهية
المواطن - الرياض

استقبل المرجع الديني العراقي، سماحة السيد حسين إسماعيل الصدر، الأمين العام لمركز اعتدال الدكتور منصور الشمري اليوم في إطار الزيارة التي يقوم بها الشمري إلى العراق.

وتناول اللقاء الاعتدال بين الأديان وأهمية دور علماء الدين في نبذ الكراهية وتعزيز ونشر السلام بين المجتمعات والشعوب.

السيد حسين إسماعيل الصدر، سعادة الأمين العام لـ #اعتدال الدكتور منصور الشمري 6

زيارة أمين مركز اعتدال 

ويواصل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، لقاءاته ومباحثاته مع المسؤولين في جمهورية العراق حيال سبل التعاون في جهود مكافحة التطرف.

مكافحة الفكر المتطرف

وكان رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق أول الركن عبدالوهاب الساعدي، استقبل أمس الثلاثاء، في العاصمة العراقية بغداد، الدكتور الشمري، وتم خلال اللقاء بحث الجهود المشتركة في مكافحة الفكر المتطرف.

الصدر يستقبل أمين مركز اعتدال ويبحثان دور العلماء في نبذ الكراهية - المواطن

 

ورحب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بوفد اعتدال، مشيدًا بدور المركز في متابعة وتفكيك الخطابات المتطرفة، مؤكدًا اهتمام الجهاز بالتعاون المشترك مع المركز، والاستفادة من الكفاءات والخبرات بين الجانبين.

الصدر يستقبل أمين مركز اعتدال ويبحثان دور العلماء في نبذ الكراهية - المواطن


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