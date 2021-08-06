الصيعري: بانيغا أبرز أجنبي احترف في دورينا

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي الرياضي وليد الصيعري، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا يُعد أبرز اللاعبين المحترفين في السعودية.

الصيعري يؤكد أن بانيغا أبرز محترف

وقال الصيعري عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “بعد كل هالتعاقدات التي شهدها دورينا السعودي في الفترة الأخيرة، أرى بأن أبرز لاعب أجنبي احترف في الدوري السعودي هو الأرجنتيني بانيغا.. لاعب أتى بعد تحقيق بطولة أوروبية”.

وجاءت تغريدة الصيعري بعد إعلان نادي الهلال عن تعاقده رسميًا مع البرازيلي ماثيوس بيريرا قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النجم الأرجنتيني يتألق مع الشباب

وكان الشباب قد نجح في ضم بانيغا الصيف الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع إشبيلية الإسباني، وتتويجه بلقب الدوري الأوروبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتألق النجم الأرجنتيني بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وكان واحدًا من أبرز لاعبي دوري كأس الأمير ممد بن سلمان للمحترفين، وحقق أرقامًا مميزًا في المسابقة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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