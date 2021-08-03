الصيعري: ماثيوس بيريرا وقع للهلال

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل نجح في حسم صفقة البرازيلي ماثيوس بيريرا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

ماثيوس بيريرا هلاليًا

وذكر الإعلامي فهد الصيعري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، أن ماثيوس بيريرا وقع على عقود انضمامه إلى نادي الهلال رسميًا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكدت تقارير صحافية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن ويست بروميتش يرغب في بيع لاعبه البرازيلي بمقابل مالي يصل إلى 30 مليون يورو، مشيرة إلى أن نادي الهلال أمامه حل وحيد لحسم الصفقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت جماهير نادي الهلال، قد طالبت مؤخرًا عضو الشرف الأمير الوليد بن طلال بحسم صفقة البرازيلي ماثيوس بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي عبر هاشتاق على “تويتر”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

اللاعب يُطالب بالرحيل

وأصدر البرازيلي بيريرا بيانًا رسميًّا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا رغبته في الرحيل عن ويست بروميتش، بعدما تلقيه عرضًا ماليًّا ضخمًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في الوقت الذي ارتبط فيه اسمه بنادي الهلال.

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