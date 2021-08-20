الصين تسمح لمواطنيها بإنجاب الثالث

المواطن - متابعة

راجعت الصين رسميًّا قوانينها بهدف السماح للأزواج بإنجاب 3 أطفال كحد أقصى، في إطار تعزيز معدل المواليد في البلاد.

مشروع القانون:

ويأتي تمرير القانون في إطار إجازة عدة قوانين اليوم الجمعة، خلال اجتماع لمجلس الشعب الصيني، أكبر هيئة تشريعية في البلاد، بحسب BBC.

وأعلنت الصين في مايو الماضي أنها ستسمح للأزواج بإنجاب 3 أطفال كحد أقصى، في تغيير رئيسي للسياسة المتبعة بهذا الشأن.

وأصبح مشروع القرار الآن قانونًا ساريًا بشكل رسمي، إلى جانب عدة قرارات أخرى تستهدف تعزيز وتيرة المواليد في الصين وتقليص كلفة تربية طفل واحد.

إلغاء رسم الصيانة الاجتماعية:

وتشمل القرارات إلغاء رسم الصيانة الاجتماعية- وهي عقوبة مالية يتعين على الأزواج دفعها في حالة إنجاب أطفال أكثر من المسموح به- مع تشجيع الحكومات المحلية على منح إجازات للأهل، وتعزيز حقوق عمل المرأة، وتحسين البنى التحتية المتعلقة برعاية الأطفال.

وفي عام 2016، ألغت الصين سياسة الطفل الواحد التي بقيت سارية لعقود، واستبدلتها بسياسة السماح بطفلين، لكن هذه السياسة فشلت في تحقيق نمو مستديم في المواليد، حيث أظهرت بيانات التعداد السكاني الأخيرة انخفاضًا حادًّا في وتيرة المواليد، فيما أدت تكلفة تربية الأطفال في المدن إلى ردع عدة أزواج صينيين عن الإنجاب.

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