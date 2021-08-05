الصين: سنتخذ إجراءات ضد الولايات المتحدة في هذه الحالة 

المواطن- متابعة

قالت الصين إن السلطات ستتخذ إجراءات ضد الولايات المتحدة بسبب عمليات التسليم المرتقبة لأسلحة أمريكية إلى تايوان بقيمة 750 مليون دولار.

تدخل جسيم في السياسة الداخلية لبكين

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس: يعتبر بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان تدخلًا جسيمًا في الشؤون الداخلية للبلد، ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار ستتخذ بكين إجراءات حازمة وخطوات جوابية ضرورية.

ودقق البيان أن وزارة الخارجية الأمريكية صادقت مؤخرًا على بيع 40 مدفع هاوتزر ذاتية الدفع وذخائر لها لتايوان، وأضاف: تعبر بكين عن احتجاجها الحازم على ذلك، ولقد قدمنا ​​بالفعل احتجاجنا الجاد للجانب الأمريكي.

وكانت الولايات المتحدة قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان عام 1979 وأقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين، وتعترف واشنطن بسياسة الصين الموحد، وتتواصل في الوقت ذاته الحفاظ على اتصالاتها مع إدارة تايوان وتقوم بتصدير الأسلحة إلى هذه الجزيرة.

تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة

وفي ضوء تصعيد حدة التوتر بين البلدين في العام الماضي بسبب الوضع في هونغ كونغ قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتنشيط اتصالاتها مع تايوان، الأمر الذي أثار احتجاجًا من جانب سلطات بكين.

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