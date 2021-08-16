الضاحي يبحث في الدوما استثمارات المؤسسات غير الربحية

المواطن - الرياض

قام الدكتور إبراهيم الضاحي رئيس الاستثمار بالمركز الدولي للشراكات الاستراتيجية في المنظمة الدولية بين الحكومات ( IRIAS ) بزيارة إلى مقر إدارة البرلمان الروسي ( الدوما ) في موسكو هذا اليوم.

لقاء الضاحي في الدوما

والتقى الضاحي مع أيجيستوف ألكسندر أناتوليفيتش رئيس الأكاديمية البلدية الروسية ورئيس الشركات والمؤسسات والمنظمات غير الربحية في الاتحاد الروسي.

الاستثمار في المنظمات غير الربحية

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشاريع ذات الجهود والمهام المشتركة في مجال الاستثمار بالمنظمات والمؤسسات غير الربحية.

حضر اللقاء السيدة أولقا أليكسفينا ريمزوفا مديرة المركز الدولي للشراكات الاستراتيجية ونائب الرئيس الدكتور حسين مصطفى والأستاذ أناتولي جنين.

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