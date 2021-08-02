الضمان الصحي يوضح مزايا وثيقة التأمين الصحي للسائحين

المواطن - الرياض

أوضح مجلس الضمان الصحي، اليوم الاثنين، أن وثيقة التأمين الصحي للسائحين تشمل تغطية الحالات الطارئة، وكذلك تكاليف علاج فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع استقبال السعودية للسائحين.

ماذا تشمل وثيقة التأمين الصحي للسائحين؟

What does the visitor health insurance policy cover? pic.twitter.com/SDeYExJ6hO — مجلس الضمان الصحي (@cchiksa) August 1, 2021

تغطية الحالات الطارئة

ونشر مجلس الضمان –عبر حسابه على تويتر- فيديو أوضح من خلاله أن وثيقة تأمين السائحين تشمل أهم التغطيات الصحية للحالات الطارئة.

كما تشمل وثيقة التأمين الصحي تغطية علاج الإصابة بفيروس كورونا والتي تشمل الإخلاء الطبي والعزل الطبي وكذلك تكاليف العلاج.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة