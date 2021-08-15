الطائي مدافعًا عن محمد الكوكي: نُطالب بمصلحتنا دون ضرر

المواطن - مروة نبيل

أصدرت إدارة نادي الطائي، اليوم الأحد، بيانًا رسميًّا بشأن عدم امتلاك المدير الفني التونسي محمد الكوكي لشهادة PRO، مطالبة بتحقيق مصلحة النادي التي لا تضر بمصالح الأندية الأخرى المنافسة.

الطائي يخسر في غياب الكوكي:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة ضد الهلال بهدف دون رد، في غياب محمد الكوكي لعدم امتلاكه الشهادة التي تشترطها اللجنة الفنية.

وكانت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد ألزمت المديرين الفنيين العاملين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالحصول على شهادة الـ PRO في التدريب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الطائي يطالب بتواجد محمد الكوكي:

وقال الطائي في بيانه: “صعد الفريق إلى الدرجة الأعلى في 30 مايو 2021 وتم توقيع عقد المدرب في 6 يونيو 2021، أما رئيس اللجنة الفنية فلم يردنا منه أي تنبيه إلا بتاريخ 27 يوليو 2021 برسالة واتساب على جوال أحد العاملين بالنادي”.

وأضاف: “تم التواصل مع اللجنة الفنية في حينه، وتم إبلاغهم أن المدرب والطاقم الفني قد تم التعاقد معهم سابقًا بملايين الريالات، وأن في إلغاء عقد المدرب هدرًا ماليًّا لا يمكن تحمله، إلا أن اللجنة الفنية أصرت على موقفها تجاه استبعاد المدرب”.

وتابع: “قبل ذلك وتحديدًا بعد الإعلان عن توقيع عقد محمد الكوكي في 6 يونيو، نما إلى علم إدارة النادي اشتراط شهادة PRO للمدربين، وتمت دراسة الحالة في حينه، ووجد حالات مشابهة تمثلت في مدربي ناديي القادسية وأبها في الموسم الرياضي الماضي 2020- 2021”.

وواصل نادي الطائي بيانه: “وقد استثنت اللجنة الفنية مدربيها الحاصلين على رخصة A على أن تتم مخاطبة الاتحاد الآسيوي لمعادلة خبراتهما، واستمرا في العمل مع فرقهم ولم يتم استبعادهم في أي مباراة حتى نهاية الموسم”.

واستكمل: “شروط الاتحاد الآسيوي لمعادلة خبرات المدربين لتصنيف PRO اشتراط التدريب في دوري ممتاز 5 سنوات، وقد تم رفع خطاب إلى اللجنة الفنية لمخاطبة الاتحاد الآسيوي بتاريخ 1 يوليو 2021، يتضمن خبرات المدرب 17 موسمًا في دوريات ممتازة (الرابطة التونسية للمحترفين، والدوري السوداني، والدوري السعودي)، إلا أن اللجنة الفنية لم ترد على هذا الخطاب حتى الآن، وقد تواصلنا مع اللجنة المعنية في الاتحاد الآسيوي وأبلغونا بأنه لم يردهم أي خطاب من الاتحاد السعودي يخص معادلة خبرات مدرب الطائي”.

وأردف النادي في بيانه بشأن محمد الكوكي: “إجراء معادلة الخبرات من الاتحاد القاري، هو إجراء قانوني تم العمل به في الاتحاد الآسيوي ولا زال، وكذلك يعمل به الاتحاد الإفريقي ولا زال، ولا نعلم سبب عدم استفادة الطائي من هذا الإجراء القانوني حتى الآن”.

وأضاف في بيانه بشأن محمد الكوكي: “لم تتوفر أي دورة PRO خلال هذه الفترة في تونس أو السعودية، والمدرب على استعداد للالتحاق بأي دورة متوفرة خلال هذه الفترة، علمًا أن مجموع ساعات الدورة لا يتجاوز 442 ساعة تدريبية، وهو الأمر الذي يفيد مدربنا ويفيدنا، ولكنه لم يكن متوفرًا للأسف في بلده الأم أو بلد العمل”.

واختتم الطائي بيانه: “نادي الطائي أحد أهم المنشآت التابعة لمنظومتنا الرياضية في المملكة، واتباعنا للأنظمة حق أصيل للجهات المنظمة للبطولات، وهو الأمر الذي جُبلت عليه الإدارات المتعاقبة منذ تأسيسه، ولا نطلب سوى تحقيق مصلحة النادي التي لا تضر بمصالح الفرق الأخرى، وتساعدنا على تحقيق معادلة الكفاءة والجودة والتكلفة المتوازنة لا ضرر ولا ضرار”.

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