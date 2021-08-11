الطيران المدني يعلن إمكانية استخدام السعة المقعدية الكاملة للطائرات في الرحلات الداخلية

المواطن - الرياض

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أنه وبالتنسيق مع وزارة الصحة وبناء على طلب بعض الناقلات الجوية الوطنية؛ يمكن استخدامها للسعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية.

التحصين بجرعتين:

وأوضحت الهيئة أنه يشترط أن يكون جميع الركاب مکتملي التحصين بجرعتين، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية أقل من 12 سنة) أو الحالات الصحية المستثناة وفقًا لما تصدره الجهات الصحية المختصة في المملكة.

إجراءات احترازية:

وشددت الهيئة على أهمية استمرار الالتزام بارتداء الكمامة والحث على تطهير اليدين، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة ببرتوكولات الطيران الداخلي والدولي الصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية).

ونوهت الهيئة أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021م.

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