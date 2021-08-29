العربي الكويتي يطلب تفسيرًا من النصر بعد إلغاء الودية دون سابق إنذار

المواطن - محمد سمعه

طلب نادي العربي الرياضي الكويتي، توضيحًا من نادي النصر بسبب إلغاء الأخير للمباراة الودية بين الفريقين دون سابق إنذار.

نص بيان العربي الكويتي

وقال النادي الكويتي في بيان له عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” يُبدي النادي العربي الرياضي استغرابه من إلغاء مباراته الودية المزمع إقامتها مع نادي النصر والمحدد لها يوم الخامس من سبتمبر في الرياض”.

وأضاف النادي الكويتي في بيانه: ” يوضح العربي بأنه راسل النادي السعودي بتاريخ 22 يوليو لإقامة المباراة الودية بين الفريقين، خلال فترة التوقف الدولي كبروفة أخيرة للفريق قبل خوض منافسات كأس صاحب السمو أمير الكويت، كما قام النادي بمخاطبة الأشقاء في العالمي للبدء في إجراءات إصدار التأشيرات، للاعبين غير الكويتيين ونفاجئ بنشر حساب العالمي على منصة تويتر بأن فريقهم لديه لقاء ودي آخر بنفس التاريخ دون سابق إنذار أو اعتذار خطي، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تفسير وتوضيح”.

النصر يستبدل مواجهة العربي بلقاء الفيصلي

وسيواجه العالمي، فريق الفيصلي وديًّا في الخامس من سبتمبر، ثم يغادر الفريق إلى قطر في الثاني عشر من سبتمبر قبل مواجهة نادي تراكتور الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم 14 سبتمبر، بعدما أعلن النادي عن برنامج الفريق الكروي الأول بعد توقف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليًا ولمدة 14 يومًا.

يذكر أن النصر كان فاز على التعاون بثلاثية لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة