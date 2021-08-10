العلاقة بين سرطان الثدي ومزيلات العرق

المواطن- محمد داوود- جدة

قال استشاري علاج الأورام الدكتور فاروق أحمد، إنه ليس صحيحًا بأن مضادات التعرق تسبب سرطان الثدي، إذ إنه لا يوجد أي دليل علمي أو بحثي يؤكد بأن مضادات التعرق أو مزيلات العرق تسبب السرطان.

وحذر في الوقت ذاته من أوهام رسالة منتشرة عبر الواتساب دعا فيها متداولوها أن مزيلات العرق تسبب سرطان الثدي، مؤكدًا أن لذلك المرض مسببات وعوامل معروفة تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة به بما في ذلك التعرض الزائد للهرمونات، واتباع نظام غذائي غني بالدهون، السمنة، وتاريخ عائلي لسرطان الثدي.

مزيلات العرق بريئة من سرطان الثدي:

وأوضح لـ” المواطن “، أن هذا الاعتقاد نشأ باعتبار احتواء مضادات التعرق على الألومنيوم، والذي يمكن أن يكون ضارًا بجرعات كبيرة، وأن مضادات التعرق توقف الغدد العرقية في الإبطين عن إطلاق السموم من الجسم بشكل طبيعي، ولكن جميع الدراسات التي أجريت لم تثبت إلى الآن هذه العلاقة أو وجود مخاطر لمزيلات العرق.

التهابات في الجلد:

ولفت إلى أن استخدام مضادات التعرق سواء الإسبراي أو الرول بكثرة قد يسبب بعض المشاكل الجلدية مثل حدوث التهابات في الجلد خاصة في حالة الإكثار من استخدامها، لأن كثرة احتكاكها بالجلد قد يؤدي إلى تهيجه وحدوث التهابات واحمرار وحكة، وألم أحيانًا، كما أن الإفراط في استخدام مزيلات أو مضادات التعرق يؤدي إلى غلق بعض فتحات غدد العرق، مما يؤدي إلى تجمع العرق ووجود حويصلات تحت الجلد من الممكن أن تسبب التهابات تحت الجلد.

مزيلات خالية من الكحول:

واختتم الدكتور أحمد بالقول، أن هناك عدة دراسات نفت وجود أي علاقة بين مزيل العرق وسرطان الثدي، ومنها دراسة ركزت على فحص العلاقة ما بين سرطان الثدي واستخدام مزيل العرق تحت الإبط، حيث أشارت النتائج إلى عدم وجود علاقة بين الأمرين، وأنه لا يوجد خطر زائد ناجم عن استخدام منتجات إزالة العرق لدى النساء اللاتي أبلغن عن استخدامهن لمزيل عرق عادي أو مضاد للتعرق، فخلاصة القول إنه ينصح باستخدام مزيلات العرق الخالية من الكحول.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة