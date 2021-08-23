العميري: رحل كاريلي وسيبقى الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي الرياضي محمد العميري أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يحتاج إلى دعم جماهيره خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي.

العميري يدعم الاتحاد

وقال محمد العميري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “انتهت البطولة العربية ولم ينته الاتحاد، رحل كاريلي وسيبقى الاتحاد”.

وتابع: “الاتحاد فريق يجب أن يعود بطلًا ويسعد محبيه، ومهما كنت مع أو ضد أي قرار، النادي بحاجة وقفة كل محب لدعم العمل الذي تحقق من الموسم الماضي من أجل عودة تليق بهذا النادي الكبير.. الله يوفق الاتحاد”.

الاتحاد يُقيل كاريلي بعد خسارة اللقب العربي

وقررت الإدارة الاتحادية إقالة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، بسبب إصراره على تنفيذ رؤيته، على الرغم من الاجتماعات المتكررة لمناقشته وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغيرة التي لا تتسم بالواقعية الفنية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم لقب نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” ضد الرجاء المغربي، حيث انتهى الوقت الأصلي في المباراة بنتيجة 4/ 4، قبل أن يخسر العميد اللقب بركلات الترجيح.

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