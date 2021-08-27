الغذاء والدواء: جميع جرعات لقاح موديرنا في السعودية سليمة

المواطن - الرياض

قال المتحدث الرسمي لهيئة الغذاء والدواء، تيسير المفرج، اليوم الجمعة: إن جميع جرعات لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا الموجودة في المملكة سليمة.

الشحنات سليمة:

وأضاف في حواره إلى قناة العربية، أن الدفعة التي تم إيقافها احترازيًّا في اليابان تحمل أرقام تشغيلات مختلفة عما صُدر للمملكة، مؤكدًا أن الهيئة أجرت اختبارات على الشحنات الواردة إلى المملكة وأثبتت النتائج سلامتها.

وتابع أن الهيئة تلقت تقريرًا من الجانب الياباني، يتناول تفاصيل الدفعة التي تم تعليقها لديهم من خلال التحالف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية، مزودًا بأرقام التشغيلات، موضحًا أنه تم التأكد من عدم وجودها في المملكة.

ولفت المفرج إلى أن الغذاء والدواء تقوم بفحص عدد من العينات من جميع شحنات اللقاحات التي تستوردها المملكة، ومنها موديرنا، مؤكدًا أن النتائج أثبتت سلامة جميع التشغيلات الواردة للمملكة.

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