الغذاء والدواء: هناك عدة لقاحات قيد الدراسة

المواطن - الرياض

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن هناك عدة لقاحات قيد الدراسة، وسيتم الموافقة عليها في حال اكتمال المتطلبات التي تضمن جودة وسلامة وفعالية اللقاح.

جاء ذلك ردًا من الغذاء والدواء على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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