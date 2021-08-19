الفائز بين الاتحاد والرجاء يحصد 22 مليون ريال

المواطن - محمد سمعه

كشف رجاء الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، عن أن الفائز في مواجهة الاتحاد والرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية سيحصد 22 مليون ريال.

لا تغيير في قيمة مكافأة الفائز البطولة العربية:

وتحدث السلمي لـ برنامج “في المرمى” المذاع على قناة العربية قائلًا: “لم يتم تخفيض مكافأة بطل البطولة العربية، الفائز بالنهائي سيحصد 22 مليون ريال والثاني أكثر من 9 ملايين ريال”.

عدم تواجد حضور جماهيري بمباراة الاتحاد والرجاء:

وتابع السلمي: “لن يكون هناك أشواط إضافية في حال التعادل بالوقت الأصلي في نهائي البطولة العربية، ولن يكون هناك حضور جماهيري بنهائي البطولة بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا”.

وأضاف أمين عام اتحاد القدم العربي: “يوم السبت سيجتمع الاتحاد العربي ويناقش التصور للبطولة المقبلة، حيث توجد مقترحات منها إقامة النسخة المقبلة من البطولة العربية بنظام التجمع أو بنظامها الحالي وسوف يُحسم الأمر يوم السبت”.

جاء ذلك ردًّا على الأنباء التي تحدثت مؤخرًا حول أن الفائز بالبطولة العربية نسخة 2020 سيحصل على 11 مليون ريال.

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