الفالح يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة مع وزير النقل والتقنية في عمان

المواطن - واس

التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس وفد المملكة خلال زيارته لمسقط اليوم ، معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني.

فرص استثمارية متاحة:

وجرى خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات والتقنية، وتعزيز التعاون بين المملكة وعمان الشقيقتين.

كما ناقش الوزيران الفرص الاستثمارية التي ستخلق مع بدء تفعيل الخط البري الجديد، وبحث فرص التعاون في مجال تقنية المعلومات وتبادل التجارب السعودية العمانية بهذا المجال.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشرفين في مسقط عبدالله بن سعود العنزي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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