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الفتح يستغل طرد بانيغا ويزور شباك الشباب
ضمن مباريات الجولة الثالثة

الفتح يستغل طرد بانيغا ويزور شباك الشباب

2021/08/26
الساعة 7:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الفتح يستغل طرد بانيغا ويزور شباك الشباب لحظة طرد بانيغا
المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الفتح، في إحراز هدف التقدم في مرمى نادي الشباب، وذلك ضمن مباراة الفريقين المقامة حاليًا في منافسات الجولة الثالثة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب طرد قائد الشباب

وكان حكم المباراة تركي الخضير، أشهر البطاقة الحمراء في وجه الأرجنتيني إيفر بانيغا قائد الفريق الكروي الأول بالليث، بعد تدخله العنيف على قدم أحد لاعبي الفتح.

وتمكن بعدها اللاعب فراس البريكان من إحراز هدف التقدم للفتح في شباك الليث بالدقيقة الخامسة والعشرين.

لا بديل أمام الفتح إلا الفوز 

ويسعى نادي الفتح للفوز في مباراة اليوم للوصول إلى النقطة الرابعة في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، حيث خسر الفتح بالجولة الأولى ضد الرائد وتعادل في مباراته الثانية ضد الفيحاء.

أما الشباب فلا بديل له إلا الفوز أيضًا بعد خسارته بالجولة الأولى ضد أبها، وتعادله بالجولة الثانية أمام نادي الاتفاق.


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