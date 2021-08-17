الفراج: قد يتم تخفيض مكافأة الفائز بالبطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي وليد الفراج أن الاتحاد العربي لكرة القدم يعتزم تخفيض قيمة مكافأة الفريق المتوج بلقب البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

الفراج يُشير إلى احتمالية تخفيض المكافأة:

ولفت وليد الفراج خلال برنامجه “أكشن يا دوري”، إلى أن مكافأة بطل البطولة العربية هذا الموسم، قد يتم تخفيضها إلى 11 مليون ريال، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم يمنح الفريق المتوج بلقب البطولة العربية مبلغ يصل إلى 6 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 3 ملايين دولار، ولكن يبدو أن أزمة كورونا ستؤثر على جوائز البطولات في الفترة المقبلة.

الاتحاد والرجاء في نهائي البطولة العربية:

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، يوم 21 من شهر أغسطس الجاري.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في استعادة توازنه، بعد الهزيمة أمام الفيحاء في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز على الرائد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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