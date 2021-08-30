الفرق بين المناعة المستحثة باللقاحات والمكتسبة بعد عدوى كورونا

المواطن - الرياض

جدد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الوقائية الدكتور عبدالله عسيري التأكيد على أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا لبناء المناعة القوية ضد المتحورات.

أنواع المناعة والفرق بينها

وأجرى عسيري مقارنة بين المناعة التي تتكون بعد الحصول على جرعتين من اللقاحات وتلك التي تتكون لدى الشخص الذي أصيب بالعدوى وتعافى.

وقال عسيري: الثابت حتى الآن أن المناعة بعد عدوى كوفيد لا يمكن التنبؤ بها وفي أحوال كثيرة غير كافية خاصة ضد المتحورات بينما تلك المستحثة باللقاحات مركزة ومحددة وأكثر استدامة وكلتاهما طبيعية من إبداع الخالق عز وجل.

أهمية الجرعة الثانية

وكانت هيئة الصحة العامة – وقاية – قد حثت الجميع على أهمية التحصين الكامل وسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاحات كوفيد-19 المعتمدة، لما في ذلك من حماية لهم وتأثير إيجابي على المنحنى الوبائي والحفاظ على المكتسبات الوطنية في التصدي للجائحة، ويسرع بالعودة للحياة الطبيعية بمشيئة الله.

يذكر أن المنحنى الوبائي في السعودية يشهد انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل الحالات بالمملكة خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية، فيما بلغ عدد جرعات كورونا أكثر من 36 مليونًا.

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