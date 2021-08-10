المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيحاء، قبل قليل، عن نجاح مجلس الإدارة برئاسة عبدالله أبانمي في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بشكل رسمي.

الفيحاء يحصل على الكفاءة المالية:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، شعار الشهادة، واكتفى بالتعليق عليها قائلًا: “أخذناها”، في إشارة إلى الحصول على الشهادة من قبل لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة.

ويستطيع نادي الفيحاء إشراك اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في مبارياته الرسمية بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية من مواجهة الاتحاد.

الفريق الفيحاوي يُلاقي الاتحاد غدًا:

ومن المقرر أن تنطق منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022 بمواجهة الفيحاء ضد الاتحاد، مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويطمح الاتحاد في الظهور بشكل مميز في مباراته ضد الفريق الفيحاوي، خاصة أنه أنهى الموسم الماضي بطريقة رائعة، بعدما احتل المركز الثالث عقب عدة مواسم من المعاناة، فيما يأمل البرتقالي في تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره.

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