الفيصلي يواجه الهلال وديًا 8 أغسطس

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفيصلي قبل قليل عن مواجهة نادي الهلال وديًا في الثامن من أغسطس الجاري وذلك استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وذكر الحساب الرسمي لعنابي سدير عبر “تويتر” أن المدرب الإيطالي باولو تراميزاني مدرب عنابي سدير قرر إلغاء المباراة الودية ضد فريق عجمان الإماراتي التي كان مقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين وذلك لأسباب فنية.

وأضاف حساب بطل كأس الملك إلى أن عنابي سدير سيواجه الهلال وديًا الأحد المقبل في مدينة الرياض.

موعد أول مباراة لـ الفيصلي دوريًا

يذكر أن الفيصلي سيخوض أول مباراة له ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2022 يوم 13 أغسطس الجاري ضد النادي الأهلي، بينما يلعب الهلال مع فريق الطائي يوم 14 أغسطس على ملعب الملك فهد الدولي.

عنابي سدير يُتوج بأغلى الكؤوس على حساب التعاون

وكان عنابي سدير تأهل لدوري أبطال آسيا 2022، وذلك بعد الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 27 مايو الماضي على حساب نادي التعاون بثلاثية مقابل هدفين.

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