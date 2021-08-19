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الفيصلي يُلحق بـ النصر الهزيمة الأولى بـ دوري محمد بن سلمان
ضمن مباريات الجولة الثانية

الفيصلي يُلحق بـ النصر الهزيمة الأولى بـ دوري محمد بن سلمان

2021/08/19
الساعة 10:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الفيصلي يُلحق بـ النصر الهزيمة الأولى بـ دوري محمد بن سلمان تاليسكا بـ مباراة النصر والفيصلي
المواطن - محمد سمعه

ألحق الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي، الخسارة الأولى لنادي النصر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد نهاية المباراة بفوز عنابي سدير بثنائية مقابل هدف.

ملخص مباراة النصر ضد الفيصلي

وكان الشوط الأول من اللقاء انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث أُقيمت المباراة في المجمعة.

وسدد اللاعب البرازيلي تاليسكا ركلة حرة مباشرة بقدمه اليسرى لتأتي هدفًا على يسار حارس الفيصلي وفي زاوية صعبة، معلنة تقدم النصر بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

ولم يهدأ الفيصلي حتى تمكن اللاعب تافاريس في إدراك هدف التعادل في شباك وليد عبدالله حارس أصفر العاصمة بالدقيقة الـ45 مع نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، وفي ظل الأخطاء الدفاعية المرتكبة من لاعبي العالمي، نجح الفيصلي في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب  تافاريس بالدقيقة الخمسين من عمر اللقاء.

فينسيت أبو بكر أمام الفيصلي
فينسيت أبو بكر أمام الفيصلي

عنابي سدير يحقق فوزًا صعبًا

ولم يحدث أي جديد بالمباراة ليفوز الفيصلي بنتيجة 2-1، ويُصبح رصيده 4 نقاط بينما تجمد رصيد النصر عند 3 نقاط.

وغاب حمدالله عن مواجهة الفيصلي لظروف خاصة، وذلك بالتنسيق بينه وبين إدارة الفريق والجهاز الفني بقيادة البرازيلي مانو مينيز مدرب الفريق الأول حسبما ذكر الإعلامي علي العنزي.

تاليسكا مع لاعبي النصر

وأثار هذا الغياب الجدل لدى جماهير النصر، حيث طالب البعض بالتخلص منه، والبحث عن مهاجم آخر؛ وذلك بسبب التصرفات غير الاحترافية التي يقوم بها المهاجم المغربي، بالإضافة إلى كثرة غيابه عن الفريق في المباريات المهمة، وهو نفس الأمر الذي حدث بالموسم الماضي.

النصر والفيصلي


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