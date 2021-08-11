الفيصل يطلع على آخر مستجدات مبادرة إزالة التشوه البصري

المواطن - الرياض

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية، لاستعراض مبادرة إزالة التشوه البصري في العاصمة المقدسة.

الفيصل يتابع خطط الأمانة

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع على خطط الأمانة لمعالجة عناصر التشوه البصري في مكة المكرمة وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري، تحقيقًا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تفعيل برنامج “جودة الحياة” ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

أهداف مبادرة إزالة التشوه البصري

وبحسب العرض فإن المبادرة تهدف لإزالة التشوه البصري في العاصمة المقدسة وتوفير آلية مستدامة لتحديث ورصد ومتابعة وإزالة عناصر التشوه البصري، والمحافظة على أعلى معايير جودة التنفيذ، بما يحقق رضا السكان.

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