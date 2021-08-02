الفيصل يكرم طلاب جامعة أم القرى الفائزين بجوائز معرض جنیف للابتكارات 2021

المواطن - واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، عددًا من طلاب وطالبات جامعة أم القرى الذين حصلوا على جوائز عالمية في معرض جنيف للابتكارات 2021، الذي نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية -عبر الاتصال المرئي- خلال الفترة من 10 – 14 مارس 2021.

تفوق طلاب جامعة أم القرى

وهنأ سموه رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي القحطاني، والطلاب والطالبات الفائزين، مؤكداً أن هذا الإنجاز العلمي يعكس ما وصل إليه أبناء وبنات هذا الوطن من مكانة علمية عالمية، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح، ليسهموا بابتكاراتهم في نهضة الوطن.

وكرّم الأمير خالد الفيصل الطلاب والطالبات وهم, أمجاد البقمي عن مشروع (عصاك تدلك) للمكفوفين، ويوجد بها خاصية GPS وبالإمكان استخدامها من قبل المكفوف بالحساسات أو السماعة، واستخدمها عن طريق برنامج يوضع في جهاز المكفوف وتحديد المكان المقصود)، والطالب زياد المتين عن مشروع (القفاز الرائع) الذي يترجم لغة الإشارة إلى لغة سمعية، تبثّ عن طريق السماعة الخارجية الموجودة بالقفاز، لتحسين التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية).

والطالبة داليا أبو ريا عن مشروع (الخدمة الطبية الذاتية) وهو جهاز طبي لصرف المسكنات – خافضات الحرارة – والأدوية الشهرية لتوفير الوقت والجهد على المرضى، ويتم صرف الأدوية عن طريق باركود تتم قراءته عبر جهاز الخدمة الذاتية الطبية).

وحدة ضربات الشمس المتنقلة

كما كرّم الطالبين جهاد فلمبان وخليل مياجان عن مشروع (وحدة ضربات الشمس المتنقلة) وهو عبارة عن حقيبة تساعد في توفير الرعاية الطبية الطارئة لعلاج إصابات ضربات الشمس وتفادي المضاعفات الخطرة, وتحتوي الحقيبة على نقالة قابلة للطي، حيث يسهل فتحها وتركيبها لحماية المصاب من ضربات الشمس ورذاذات ماء تساعد على تبريد وترطيب الجسم لتجنب المضاعفات .

كما كرّم الطالب علي البركاتي عن مشروع (السخان الذكي) ويقدم خدمة تطوير السخانات المياه المنزلية ليتم التحكم بها عن طريق تطبيق في الجوال يتيح إمكانية التحكم بمقدار درجة حرارة الماء والتشغيل والإيقاف حسب التوقيت والساعة التي يريد فيها المستخدم بدء عملية التسخين، مما يخفض استهلاك الكهرباء.

نظام حماية التوصيلات الكهربائية

وكرم سموه الطالبة سمر الجهني عن مشروع (نظام حماية التوصيلات الكهربائية من الحرائق) ويهدف لحمايتها من التلف وتقليل حدوث الحرائق الكهربائية من خلال منظومة الإلكترونية تتبع ارتفاع الحمل الكهربائي وإعادة النظام لحالته المستقرة بكفاءة تصل إلى 99.39% ويوفر النظام التواصل مع المستخدم من خلال شبكات Wife، والطالبة رغد بغدادي عن مشروع (الحقنة الطبية الإلكترونية).

وهو عبارة عن أنبوب يضم أهم أدوات التخدير ويعمل على إجراء هذا التخدير بسرعة ودقة ومرونة ويخفض من نسبة فشل تخدير فوق الجافية الذي يتراوح ويجنب وقوع المضاعفات الناتجة عن إدخال الإبرة في منطقة خاطئة)، والطالب عبدالوهاب سمكري عن مشروع (التوربين المتكيف) يعمل على تحريك المولد مع منسوب المياه دائماً لاستغلال الطاقة الحركية دون هدر.

التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

كما كرم الطالبة أمجاد فلاتة وفريق يسر عن مشروع (يسر) وهو نظام تواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة, والذي يحتوي على 3 أدوات مساعدة وهي مستشعر البصر، وقارئ إشارات الدماغ، والقرص الضاغط، والطالبة عهود بغدادي عن مشروع (نظام تعديل وضعية الجلوس الذكي) وهو نظام يوفر إذنا ًبالاهتزاز عندما يكتشف المستشعر زاوية جلوس غير صحية لتصحيح وضعية جلوسه الخاطئة.

ويرتبط الكرسي بتطبيق إلكتروني، والطالب إبراهيم الزهراني عن مشروع (نظام مانع لسقوط الرافعات) للمحافظة على توازن الرافعة ويعمل على حماية البشر وتقليل مساحة الخطر)، والطالبة مودة مجاهد بمشروع (الكرسي الذكي) ويعمل بالطاقة الشمسية ويتوفر في جميع الأماكن العامة ليمد بخاصية التبريد أو التدفئة وشحن للهاتف المحمول وإمكانية الشراء من آلة البيع الذاتي المضمنة بالكرسي.

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