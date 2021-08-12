القاضي الراحل صالح الزيد يتحدث عن إصلاح القضاء في آخر تغريداته

المواطن - الرياض

توفي إلى رحمة الله تعالى رئيس محكمة الاستئناف المتقاعد، فضيلة الشيخ صالح الزيد.

آخر تغريدة للراحل:

ونشر المحامي محمد الجذلاني آخر تغريدة للقاضي الراحل والتي كان يتحدث فيها عن حال القضاء.

وقال الزيد في تغريدته المذكورة: لن يصلح القضاء تمامًا وتستقيم الأحكام على منهج واحد حتى يتم تسهيل قبول الشكاوى وإعطاؤها ما تستحق من الاهتمام ويكثر تأديب من تظهر مخالفته أو عدم اهتمامه بعمله”.

عزاء:

وعلق الجذلاني على تغريدة الراحل صالح الزيد بالقول: آخر تغريدة لفضيلة الشيخ صالح الزيد رحمه الله وغفر له وتجاوز عنه وأبدله دارًا خيراً من داره وآنس وحشته آمين. عزائي لكل أهله ومحبيه.

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