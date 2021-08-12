القاضي الراحل صالح الزيد يتحدث عن إصلاح القضاء في آخر تغريداته

المواطن - الرياض
توفي إلى رحمة الله تعالى رئيس محكمة الاستئناف المتقاعد، فضيلة الشيخ صالح الزيد.
آخر تغريدة للراحل:
ونشر المحامي محمد الجذلاني آخر تغريدة للقاضي الراحل والتي كان يتحدث فيها عن حال القضاء.
وقال الزيد في تغريدته المذكورة: لن يصلح القضاء تمامًا وتستقيم الأحكام على منهج واحد حتى يتم تسهيل قبول الشكاوى وإعطاؤها ما تستحق من الاهتمام ويكثر تأديب من تظهر مخالفته أو عدم اهتمامه بعمله”.
عزاء:
وعلق الجذلاني على تغريدة الراحل صالح الزيد بالقول: آخر تغريدة لفضيلة الشيخ صالح الزيد رحمه الله وغفر له وتجاوز عنه وأبدله دارًا خيراً من داره وآنس وحشته آمين. عزائي لكل أهله ومحبيه.
شارك الخبر