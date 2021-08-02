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القبض على شخصين سرقا أجزاء من المركبات في مكة المكرمة
جرى إيقافهما واتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية

القبض على شخصين سرقا أجزاء من المركبات في مكة المكرمة

2021/08/02
الساعة 8:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على شخصين سرقا أجزاء من المركبات في مكة المكرمة
المواطن - واس

أعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات.

تفاصيل الحادث:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبا (11) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في تفكيك بعض الأجزاء الخارجية من المركبات المتوقفة وبيعها، حيث قُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ ( 60,000) ريال، وجرى إيقافهما واتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.

 


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