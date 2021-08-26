القبض على مخالفين ارتكبا 14 حادثة سرقة في جدة

المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود في العقد الثالث من العمر ارتكبا (14) حادثة سرقة في محافظة جدة.

تفاصيل الواقعة:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا (14) حادثة بذات النمط والسلوك الإجرامي في محافظة جدة، تمثلت في سرقة المنازل والمحال التجارية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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