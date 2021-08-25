القبض على مقيم نشر اتهامات وادعاءات مسيئة عن أبنائه

المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم بعد نشره على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن اتهامات وادعاءات مسيئة على أبنائه.

تفاصيل الواقعة:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد نشره على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن اتهامات وادعاءات مسيئة على أبنائه.

إحالة إلى النيابة:

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من العمر، وأن ما نشره ادعاءات كيدية لا أساس لها من الصحة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة