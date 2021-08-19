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القبض على مواطنين سرقا مركبة ومنازل في الرياض
جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية

القبض على مواطنين سرقا مركبة ومنازل في الرياض

2021/08/19
الساعة 1:14 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على مواطنين سرقا مركبة ومنازل في الرياض شرطة منطقة الرياض
المواطن - واس

أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطنَيْن في العقد الثاني من العمر ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطنَيْن في العقد الثاني من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مركبة واستخدامها في سرقة المنازل ومساكن العمالة والاستيلاء على أجهزة إلكترونية ومقتنيات شخصية ومبالغ مالية، حيث تم استرداد المركبة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.


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