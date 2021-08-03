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القبض على مواطنين ومخالفين نفذوا 38 جريمة سرقة أسلاك وعدادات كهربائية
جرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

القبض على مواطنين ومخالفين نفذوا 38 جريمة سرقة أسلاك وعدادات كهربائية

2021/08/03
الساعة 9:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على مواطنين ومخالفين نفذوا 38 جريمة سرقة أسلاك وعدادات كهربائية
المواطن - واس

أعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على 3 مواطنين ومخالِفَين لنظام أمن الحدود لارتكابهم عدداً من الجرائم.

تفاصيل العملية:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على (3) مواطنين و (2) من مخالفي نظام أمن الحدود، تراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والخامس، ارتكبوا (38) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثّلت في سرقة الأسلاك النحاسية والكيابل والعدادات الكهربائية وبيعها، مستخدمين في ذلك مركبات مسروقة لتضليل الجهات الأمنية في متابعتهم، وقُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (500,000) ريال، وجرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


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