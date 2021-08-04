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القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته بجازان
دون اكتراث بأمن وسلامة الآخرين

القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته بجازان

2021/08/04
الساعة 9:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته بجازان
المواطن - جازان

ألقت شرطة منطقة جازان، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته.

تطبيق الإجراءات النظامية:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته في أحد الشوارع العامة، دون اكتراث لأمن وسلامة الآخرين، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأضاف متحدث شرطة منطقة جازان، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته بجازان - المواطن


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