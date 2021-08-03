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القبض على مواطن تباهى بعرض المخدرات في الرياض
اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية

القبض على مواطن تباهى بعرض المخدرات في الرياض

2021/08/03
الساعة 1:27 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على مواطن تباهى بعرض المخدرات في الرياض العاصمة الرياض
المواطن - واس

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل الاجتماعي بالرياض.

تفاصيل الواقعة:

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.


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