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القبض على مواطن ظهر في فيديو بسلوكيات وألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية
جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية

القبض على مواطن ظهر في فيديو بسلوكيات وألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية

2021/08/09
الساعة 10:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على مواطن ظهر في فيديو بسلوكيات وألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية العاصمة الرياض
المواطن - واس

أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات وألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة.

تفاصيل الواقعة:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات وألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة.


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