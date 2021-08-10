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القبض على 4 باكستانيين بحوزتهم 81,660 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

القبض على 4 باكستانيين بحوزتهم 81,660 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

2021/08/10
الساعة 9:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على 4 باكستانيين بحوزتهم 81,660 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي العاصمة الرياض
المواطن - واس

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات القبض على 4 مقيمين بمنطقة الرياض ضُبِطَ بحوزتهم 81,660 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

تفاصيل الواقعة:

وصرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، ضبط بحوزتهم (81,660) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأكد الرائد النجيدي، أنه جرى إيقافهم، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.


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