‎الرئيسية
جديد الأخبار
القبض على 4 مقيمين ومخالف سرقوا 580 رأساً من الماشية في مكة
جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

القبض على 4 مقيمين ومخالف سرقوا 580 رأساً من الماشية في مكة

2021/08/25
الساعة 9:28 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
القبض على 4 مقيمين ومخالف سرقوا 580 رأساً من الماشية في مكة
المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على أربعة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود قاموا بسرقة 580 رأساً من الماشية.

تفاصيل الواقعة:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على أربعة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في محافظة جدة والطائف ومكة المكرمة، تمثلت في سرقة (580) رأسًا من الماشية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

السديس: المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة يجسد العناية الكبيرة بالحرمين

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي،