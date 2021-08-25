‎الرئيسية
جديد الأخبار
القصاص من يمني قتل مواطنًا خنقًا بالحبل وسرقته في جدة
صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا

القصاص من يمني قتل مواطنًا خنقًا بالحبل وسرقته في جدة

2021/08/25
الساعة 1:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
القصاص من يمني قتل مواطنًا خنقًا بالحبل وسرقته في جدة وزارة الداخلية
المواطن - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمحافظة جدة في مطقة مكة المكرمة، فيما يلي نص البيان:

نص البيان: 

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / محمد سالم أحمد الشراري – يمني الجنسية – على قتل / أحمد بن سعيد بن محمد العامودي – سعودي الجنسية – , وذلك بخنقه بحبل برقبته حتى الموت وقيامه بسلب مبلغ مالي وتهريب جزء منه خارج البلاد بطريقة غير نظامية.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحُكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بالجاني/ محمد سالم أحمد الشراري – يمني الجنسية – اليوم الأربعاء 17 / 1 / 1443 هـ ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن , وتحقيق العدل, وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

القبض على مواطن و4 مقيمين ضربوا شخصاً وسرقوا هاتفه

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن وأربعة