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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 48 مخالفًا لنظام البيئة
ارتكبوا مخالفات رعي 2649 رأسًا من الإبل والأغنام

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 48 مخالفًا لنظام البيئة

2021/08/10
الساعة 7:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 48 مخالفًا لنظام البيئة
المواطن - واس

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (48) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (33) مواطنًا و(15) مقيمًا من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1346) رأسًا من الإبل و(1303) رؤوس من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

جهود القوات الخاصة للأمن البيئي

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي


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