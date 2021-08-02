الكرواتي جوزاك مديراً للكرة في برنامج الابتعاث السعودي لكرة القدم

المواطن - واس

تعاقد برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم مع الكرواتي روميو جوزاك كمدير للكرة في البرنامج، ليتولى العمل بدءًا من الموسم الحالي، الذي تقرر أن ينطلق بعدد من تجارب الأداء في مدينة الرياض قبل اختيار المواهب، تحضيرًا لمعسكر مدينة سالو الإسبانية.

السيرة الذاتية للخبير الكرواتي

ويحمل روميو شهادة الدكتوراة في علوم كرة القدم من جامعة زغرب في كرواتيا، كما تولى العديد من المناصب الفنية والإدارية، أبرزها مساعد مدرب في نادي دينامو زغرب ومدرب نادي ليجيا وارسو موسم 2017/2018، بالإضافة إلى توليه لإدارة المنتخبات في الاتحاد الكرواتي من عام 2013 إلى عام 2017.

سبب التعاقد مع جوزاك

وأكد مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي أن التعاقد مع الكرواتي روميو جاء نظير مسيرته الفنية الكبيرة في التدريب والتطوير، والتي تتماشى مع رؤية البرنامج وأهدافه من خلال المعسكر الدائم الذي يقيمه البرنامج في مدينة سالو الإسبانية، الذي تتخلله محاضرات فنية وتطويرية، بالإضافة لتحسين اللغة الإنجليزية لدى لاعبي البرنامج، متمنياً التوفيق لمدير الكرة الجديد في تقديم كل ما لديه لخدمة البرنامج في الفترة المقبلة.

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