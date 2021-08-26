الكشف عن تصميم كأس الملك فيصل في نسخته الأولى غدًا

المواطن - واس

يكشف نادي سباقات الخيل غدًا في حفله الـ19 بميدان الملك خالد بالحوية، عن تصميم كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود في نسخته الأولى الذي سيقام برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في ختام موسم سباقات الطائف وتحديدًا يوم 10-9-2021م، حيث سيحصل الفائز بالشوط المخصص للخيل العربية الأصيلة والمصنف بدرجة (ليستد) من الاتحاد الدولي على جائزة قدرها مليون ريال.

تصميم كأس الملك فيصل

وسيكون تصميم كأس الملك فيصل فريد من نوعه ويُعد من روائع التصاميم العالمية للكؤوس، إذ صمم الكأس في أرقى وأعرق دور التصاميم العالمية بإيطاليا وروعي في تصميمه أن يكون على قدر جمالي كبير ومتميز يليق بحجم الشوط والثقل الكبير الذي يحمل اسمه حيث يرتبط اسم الشوط بمسمى ملك العروبة فيصل بن عبدالعزيز، مع الأصالة والتاريخ عبر تخصيص هذه الكأس للخيل العربية الأصيلة بعمر الثلاث سنوات.

ويحمل كأس الملك فيصل تفاصيل عديدة في التصميم والشكل فهو يكتسي اللونين “الذهبي والفضي” وصنع من الذهب الخالص عيار 24 قيراطًا بطول كامل 80 سم وبقاعدة منفصلة بقياس 10 سم وقياس ارتفاع الكأس 70 سم ليكون تحفة فريدة وغير مشابهة لأي كأس، إذ حرص نادي سباقات الخيل على أن تليق الكأس بحجم الحدث في نسخته الأولى.

اعتماد آلية وشروط المشاركة

واعتمدت إدارة نادي سباقات الخيل آلية وشروط المشاركة في الشوط الكبير بحيث يكون شوط مخصص للخيل العربية الأصيلة عمر ثلاث سنوات على المسار الرملي ومسافته 1600 متر.

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