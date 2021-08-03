‎الرئيسية
الرياضة
الكشف عن جدول دوري الدرجة الأولى
المقرر انطلاقه 6 سبتمبر

الكشف عن جدول دوري الدرجة الأولى

2021/08/03
الساعة 6:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
الكشف عن جدول دوري الدرجة الأولى شعار المسابقة
المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن جدول مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لمنافسات موسم 2021/ 2022.

انطلاق الدور الأول 6 سبتمبر

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر المقبل، على أن تكون نهاية مواجهات الدور الأول، يوم 12 يناير 2022.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم قد نجح في التتويج باللقب الموسم المنصرم، ليتأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري الدرجة الأولى
تتويج الحزم – المصدر msl

تفاصيل جدول دوري الدرجة الأولى

وقامت الإدارة التنفيذية لدوري الدرجة الأولى بالتنسيق مع لجنة المسابقات والأندية خلال الفترة الماضية بشأن روزنامة الموسم الرياضي الجديد والاتفاق على أن تقام المباريات خلال الأسبوع على مدار 3 أيام عكس السابق عندما كانت تقام في يومين.

وأضافت لجنة المسابقات في بيانها: “وذلك لتوزيع مباريات الجولة الواحدة وإتاحة الفرصة لمشاهدة المباريات والنقل التلفزيوني لأكبر عدد منها، كما راعت اللجنة في إعداد الجدول جاهزية الملاعب ‏ومواعيد الصيانة السنوية والزراعة الشتوية بالتنسيق مع الإدارة المعنية في وزارة الرياضة”.

الدرجة الأولى
كأس البطولة

كما راعت اللجنة في إعداد الجدول تساوي الفرص وعدالة المنافسة بين الأندية بحيث يلعب كل فريق في الدور الواحد بين 9 و10 مباريات على أرضه، على أن يكون لكل فريق في الجولتين الأخيرة مباراة على أرضه ومباراة خارج أرضه “مع مراعاة الملاعب المشتركة بين الأندية في الجولتين الأخيرة لإقامة مباريات كل جولة في وقت واحد”.

وأشارت لجنة المسابقات إلى أن تسلسل جولات الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى سيكون هو انعكاس تام مشابه لتسلسل جولات الدور الأول، على أن تعلن مواعيد مبارياته لاحقًا.

ويمكن الاطلاع على جدول مباريات الموسم الرياضي الجديد عبر الرابط التالي اضغط هنا


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

جوستافو سيلفا يقود أخضر الشاطئية رسميًّا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن