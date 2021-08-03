الكشف عن جدول دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن جدول مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لمنافسات موسم 2021/ 2022.

انطلاق الدور الأول 6 سبتمبر

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر المقبل، على أن تكون نهاية مواجهات الدور الأول، يوم 12 يناير 2022.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم قد نجح في التتويج باللقب الموسم المنصرم، ليتأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تفاصيل جدول دوري الدرجة الأولى

وقامت الإدارة التنفيذية لدوري الدرجة الأولى بالتنسيق مع لجنة المسابقات والأندية خلال الفترة الماضية بشأن روزنامة الموسم الرياضي الجديد والاتفاق على أن تقام المباريات خلال الأسبوع على مدار 3 أيام عكس السابق عندما كانت تقام في يومين.

وأضافت لجنة المسابقات في بيانها: “وذلك لتوزيع مباريات الجولة الواحدة وإتاحة الفرصة لمشاهدة المباريات والنقل التلفزيوني لأكبر عدد منها، كما راعت اللجنة في إعداد الجدول جاهزية الملاعب ‏ومواعيد الصيانة السنوية والزراعة الشتوية بالتنسيق مع الإدارة المعنية في وزارة الرياضة”.

كما راعت اللجنة في إعداد الجدول تساوي الفرص وعدالة المنافسة بين الأندية بحيث يلعب كل فريق في الدور الواحد بين 9 و10 مباريات على أرضه، على أن يكون لكل فريق في الجولتين الأخيرة مباراة على أرضه ومباراة خارج أرضه “مع مراعاة الملاعب المشتركة بين الأندية في الجولتين الأخيرة لإقامة مباريات كل جولة في وقت واحد”.

وأشارت لجنة المسابقات إلى أن تسلسل جولات الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى سيكون هو انعكاس تام مشابه لتسلسل جولات الدور الأول، على أن تعلن مواعيد مبارياته لاحقًا.

ويمكن الاطلاع على جدول مباريات الموسم الرياضي الجديد عبر الرابط التالي اضغط هنا

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