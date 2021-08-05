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الكويت تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الـ 24 ساعة الماضية

الكويت تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/08/05
الساعة 12:44 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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الكويت تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا
المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأربعاء تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 400979، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2351 حالة.

حالات بالعناية المركزة:

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي أن عدد الحالات في العناية المركزة 267 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وقال السند: إنه تم تسجيل 1048 حالة شفاء من بين المصابين بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 388880 حالة.

إصابات كورونا عالميًّا:

في سياق آخر، أعلن موقع وورلد ميترز المعني برصد انتشار جائحة كورونا، اليوم، أن إصابات كورونا حول العالم تخطت 200 مليون.

 


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