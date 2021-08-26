الكويت تسجّل 197 إصابة جديدة بكورونا و1682 في ليبيا

المواطن - متابعة

سجّلت الكويت 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 408797، وتسجيل ثلاث حالات وفاة، ليبلغ عدد حالات الوفاة 2412.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم، إلى تسجيل 512 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 402932.

ليبيا تسجل 1682 إصابة:

بينما سجلت ليبيا 1682 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 27 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المركز الليبي لمكافحة الأمراض في بيان، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 300455 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4126 حالة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة