الكويت تسجّل 424 إصابة جديدة بكورونا والمغرب 9153 ولبنان 2591 

المواطن - واس

سجّلت الكويت 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و 747 حالة شفاء وثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم، إلى أنه بذلك يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 404887 ، وإجمالي المتعافين 394704 ، وإجمالي الوفيات 2378.

كورونا في لبنان

بينما سجّلت لبنان 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وست وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 576550، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 7959.

كورونا في المغرب

وسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 9153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 720286.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 98 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 10607 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 631756 حالة.

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