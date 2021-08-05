الكويت تصدر قرارًا عاجلًا بشأن سفر مواطنيها والدوام الرسمي

المواطن - متابعة

أصدر مجلس الوزراء الكويتي، قرارًا عاجلًا بشأن سفر المواطنين خارج البلاد، وكذلك عودة الدراسة في البلاد، حيث تمت الموافقة على عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15/ 8/ 2021.

كما قرر المجلس أيضًا، قصر السماح بالسفر لغير المطعمين من المواطنين على الفئات التالية فقط:

‌أ- الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم

‌ب- المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

اجتماع استثنائي:

جاء ذلك في اجتماع استثنائي أمس الأربعاء لمجلس الوزراء الكويتي، برئاسة الشيخ صباح الخالد، لمناقشة العديد من الملفات والموضوعات، حيث شرح وزير الصحة للمجلس آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد، مشيرًا إلى أن الحملة الوطنية للتطعيم تقوم بإعطاء (100) ألف موعد للتطعيم يوميًّا.

واطلع المجلس على نظام المتابعة الآلي المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات متابعة المشاريع للوزراء للالتزام بتنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المعد للمشروع، وقد استعرض وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار للمجلس بعض المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها من قبل بعض الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار، كما قدم وزير النفط ووزير التعليم العالي منهجية متابعة تنفيذ المشاريع وسبل تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع.

تطورات الوضع الصحي:

واستكمل مجلس الوزراء مناقشة آلية متابعة المشاريع الحكومية التي تنجز أو يبدأ تنفيذها خلال الأشهر القليلة القادمة، واستمع المجلس إلى شرح قدمه رؤساء اللجان الوزارية المختصة بمتابعة هذه المشاريع، متضمنًا آليات تسريع الإجراءات التنفيذية والمتابعة.

وشرح وزير الصحة للمجلس آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد، والذي ما زال يشهد تراجعًا متواصلًا في أعداد حالات الإصابات والوفيات ونسبة إشغال الأسّرة في المستشفيات وأعداد من يتلقى العلاج في العناية المركزة.

كما أحاط المجلس علمًا بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتسارع وتيرة حملة التطعيم، حيث بيّن للمجلس أن الحملة الوطنية للتطعيم تقوم بإعطاء (100) ألف موعد للتطعيم يوميًّا بعد زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز التطعيم، ليصل عددها أكثر من 100 مركز تطعيم منتشرة على كافة أرجاء البلاد، وذلك في سبيل الوصول إلى أكبر شريحة من المسجلين في مختلف المناطق والمحافظات وصولًا لتحقيق المناعة المجتمعية.

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