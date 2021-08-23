اللجنة الفنية تفتتح دورة الرخصة الآسيوية A

المواطن - الرياض

افتتحت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، دورة الرخصة الآسيوية A والتي تقام في مدينتي الرياض وجدة، اليوم الأحد.

افتتاح دورة الرخصة الآسيوية A:

وجاء افتتاح دورة الرخصة الآسيوية A، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، وعضو اللجنة ومدير التعليم في الاتحاد الدكتور يحيى الشريف، وبمشاركة 49 مدربًا.

وتشهد الدورة تنفيذ المنهج السعودي الحديث على ثلاث مراحل، الأولى بدأت اليوم وتستمر لمدة 10 أيام حتى 30 أغسطس الجاري، فيما تنطلق المرحلة الثانية في 21 أكتوبر ولمدة 10 أيام، على أن تنطلق المرحلة الثالثة والأخيرة في 21 يناير المقبل ولمدة 10 أيام.

اللجنة الفنية تكشف التفاصيل:

ومن جانبها، أكدت اللجنة الفنية أن المنهج الجديد تم بناؤه بالتعاون مع البروفيسور والمحاضر الدولي الدنماركي بن قسبو وبمشاركة خبراء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويقدم دورة الرخصة الآسيوية A المحاضرون الوطنيون خالد القروني، خالد الفرحان، بندر الأحمدي ومحمد عبدالجواد، وسيشهد الجزء الأول من الدورة تقديم محاضرات نظرية وعملية تشمل الجوانب الفنية والخططية واللياقية.

يذكر أن اللجنة أقامت خلال العام الجاري 3 دورات للرخصة (A) في وقت سابق وبمشاركة (72) مدربًا وطنيًّا.

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