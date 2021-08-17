اللجنة الفنية تُنهي الجدل بشأن مدرب الطائي

المواطن - مروة نبيل

أصدرت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًّا، قبل قليل، للتعليق على بيان نادي الطائي بشأن مدرب الفريق الأول لكرة القدم، التونسي محمد الكوكي.

الطائي يُعلق على أزمة محمد الكوكي:

وكانت إدارة نادي الطائي قد أصدرت بيانًا رسميًّا بشأن عدم امتلاك محمد الكوكي لشهادة PRO، مطالبة بتحقيق مصلحة النادي التي لا تضر بمصالح الأندية الأخرى المنافسة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة ضد الهلال بهدف دون رد، في غياب الكوكي لعدم امتلاكه الشهادة التي تشترطها اللجنة الفنية.

اللجنة الفنية توضح تسلسل الإجراءات النظامية:

وجاء في البيان: “تؤكد اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ترحيبها بكافة الاستفسارات والملاحظات الواردة من الأندية والسعي لتذليل كافة الإجراءات بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح التي وضعت لتنظيم آلية العمل ومجاراة الاتحادات المتقدمة كرويًّا”.

وتابع: “عليه تود اللجنة توضيح التالي: تم العمل على آلية عمل المدربين في الأندية اعتبارًا من الموسم الرياضي 2019- 2020 وتم استثناء العقود التدريبية المبرمة قبل تاريخ التعميم (18/ 12/ 1440) الموافق (20/ 8/ 2019) وهو التعميم الذي يتم إرساله بصورة دورية إلى جميع أندية المملكة بمختلف الدرجات قبل انطلاق الموسم”.

واستكمل: “إضافة لإرسال التعميم سنويًا، تم التواصل هاتفيًّا مع الأندية الصاعدة هذا الموسم إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ممن لا تنطبق على مدربيهم شروط العمل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتذكيرهم بالتعميم فور صعودهم”.

سبب اعتماد مدربي القادسية وأبها:

وبشأن مدربي القادسية وأبها، قالت اللجنة الفنية في بيانها: “تم معادلة خبراتهما من قبل اللجنة المعنية في الاتحاد السعودي كما هو معمول به في المواسم الماضية، على أن يتم الرفع في المواسم التالية للجهة المعنية في الاتحاد الآسيوي مع التأكيد على الأندية بذلك عند طلبها معادلة خبرات مدرب”.

وأضاف البيان: “وبناء على ذلك تم رفع ملف معادلة المدرب محمد الكوكي للاتحاد الآسيوي بناء على طلب نادي الطائي، ثم وصل رد الاتحاد الآسيوي بمعادلة كفاءة وخبرات المدرب لمستوى شهادة التدريب A الآسيوية”.

الطائي يُطالب بمعادلة خبرات مدربه:

وأشار البيان إلى أن إدارة نادي الطائي تقدمت في تاريخ 1/ 7/ 2021، بطلب معادلة خبرات المدرب محمد الكوكي، وبعد مراجعة المرفقات مع المدرب تم التواصل معه هاتفيًّا بتاريخ 5/ 7/ 2021 من مقر إقامته في تونس الشقيقة وإجراء التعديلات اللازمة لدعم طلبه.

وأردف: “وفي تاريخ 12/ 7/ 2021 تلقى الاتحاد السعودي الرد من نادي الطائي برفع النموذج بعد التعديلات المطلوبة، حيث تمت دراسة الملف والتأكد من صحة ما ورد في النموذج بعد التواصل مع الجهات التي حصل منها المدرب على الشهادات كإجراء روتيني للمعادلة”.

وواصل بيان اللجنة الفنية: “تم الرفع إلى الإدارة الفنية في الاتحاد الآسيوي بعد اكتمال الردود من الجهات التي منحت المدرب الشهادة، فيما تلقت اللجنة الفنية الرد من الاتحاد الآسيوي الاثنين 16/ 8/ 2021 برفض المعادلة إلى PRO ومنحة A الآسيوية”.

دورة PRO لا تنطبق على الكوكي:

وتابع: “أورد الأشقاء في نادي الطائي بالبيان الإعلامي أنه لم تُعقد أي دورة PRO خلال هذه الفترة في السعودية، وفي هذا الصدد تؤكد اللجنة الفنية أنه في حال تم إقامة الدورة في الفترة السابقة فإن الشروط لا تنطبق على محمد الكوكي بسبب أن مؤهله التدريبي السابق هو (A الإفريقية) ولا يتم قبولها في نظام التعليم بالاتحاد الآسيوي، وحيث أنه تم معادلة شهادته التدريبية إلى A الآسيوية يستطيع الآن الالتحاق في أقرب دورة تدريبية PRO”.

وأورد النادي في بيانه أنه استفسر من اللجنة الفنية (Technical Committee) في الاتحاد الآسيوي بشأن ورود معاملة المعادلة، وأن الاتحاد الآسيوي نفى وصول أي معاملة تخص المدرب محمد الكوكي، عليه تؤكد اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي أن اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي لا تعتبر اللجنة المعنية بمعادلة الخبرات التدريبية والتي هي من اختصاص الإدارة الفنية (Technical Division).

وتؤكد اللجنة الفنية إيمانها التام بتفهم إدارة نادي الطائي وتعاونها لتطبيق الأنظمة حرصًا على الارتقاء بمنظومة كرة القدم السعودية، من خلال تنفيذ أعلى معايير الاحتراف المطبقة في الدوريات العالمية.

وبناء على ما سبق فإن اللجنة بالاتحاد السعودي لكرة القدم ستكتفي بهذا الرد، ولن يصدر عنها أي تعقيب آخر في هذا الصدد، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على التعاون مع كافة الأندية لتذليل أي عقبات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح.

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