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اللقطات الأولى لتحطم طائرة إطفاء في تركيا ومقتل 8 أشخاص
بينهم 5 رجال إطفاء روس و3 أتراك

اللقطات الأولى لتحطم طائرة إطفاء في تركيا ومقتل 8 أشخاص

2021/08/14
الساعة 4:47 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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اللقطات الأولى لتحطم طائرة إطفاء في تركيا ومقتل 8 أشخاص
المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية وفاة 5 رجال إطفاء روس و3 أتراك في تحطم طائرة إطفاء كانت تكافح حرائق الغابات بولاية قهرمان مرعش في تركيا.

وكانت قناة NTV التلفزيونية التركية نقلت عن إدارة الغابات الوطنية أن الطائرة من طراز “بي-200″، استأجرتها تركيا من روسيا، وتحطمت قرب مدينة قهرمان مرعش بشرق البلاد.

إلى ذلك ارتفع ضحايا فيضانات تركيا إلى 44 قتيلاً حتى اليوم السبت.

 


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