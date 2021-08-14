اللقطات الأولى لتحطم طائرة إطفاء في تركيا ومقتل 8 أشخاص

المواطن - متابعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية وفاة 5 رجال إطفاء روس و3 أتراك في تحطم طائرة إطفاء كانت تكافح حرائق الغابات بولاية قهرمان مرعش في تركيا.
Пожарный самолет Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке Турции. Это был самолет, арендованный у России, сообщает турецкое телевидение. На борту находились семеро членов экипажа: три пилота, штурман, техник, оператор и инженер. Их судьба неизвестна pic.twitter.com/CBG03ZaJyg
— НТВ (@ntvru) August 14, 2021
وكانت قناة NTV التلفزيونية التركية نقلت عن إدارة الغابات الوطنية أن الطائرة من طراز “بي-200″، استأجرتها تركيا من روسيا، وتحطمت قرب مدينة قهرمان مرعش بشرق البلاد.
إلى ذلك ارتفع ضحايا فيضانات تركيا إلى 44 قتيلاً حتى اليوم السبت.
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