اللقطات الأولى لتحطم طائرة إطفاء في تركيا ومقتل 8 أشخاص

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية وفاة 5 رجال إطفاء روس و3 أتراك في تحطم طائرة إطفاء كانت تكافح حرائق الغابات بولاية قهرمان مرعش في تركيا.

Пожарный самолет Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке Турции. Это был самолет, арендованный у России, сообщает турецкое телевидение. На борту находились семеро членов экипажа: три пилота, штурман, техник, оператор и инженер. Их судьба неизвестна pic.twitter.com/CBG03ZaJyg — НТВ (@ntvru) August 14, 2021

وكانت قناة NTV التلفزيونية التركية نقلت عن إدارة الغابات الوطنية أن الطائرة من طراز “بي-200″، استأجرتها تركيا من روسيا، وتحطمت قرب مدينة قهرمان مرعش بشرق البلاد.

إلى ذلك ارتفع ضحايا فيضانات تركيا إلى 44 قتيلاً حتى اليوم السبت.

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