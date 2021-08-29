الليلة حسم مصير صفقة ريال مدريد ومبابي

المواطن - محمد سمعه

ينتظر نادي ريال مدريد الإسباني، الليلة رد باريس سان جيرمان الفرنسي على عرضه الثاني الذي قُدم للتعاقد مع نجمه كيليان مبابي قبل يومين من غلق سوق الانتقالات الصيفية.

تفاصيل عرضي ريال مدريد

وكان الريال تقدم بعرض أول وصل إلى 140 مليون يورو فرفضه باريس سان جيرمان، ليرفع الريال العرض إلى 160 مليون يورو.

وكان مبابي سبق له وأن أبلغ إدارة باريس سان جيرمان في أكثر من مناسبة، أن حلمه هو الانتقال لنادي ريال مدريد، كما أبدى استعداده للتنازل عن اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي المنضم حديثًا لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من نادي برشلونة الإسباني.

ويرغب الريال في ضم مبابي تعويضًا لتراجع مستوى اللاعب البلجيكي إدين هازارد الذي لم يقدم المنتظر منه مع الريال في آخر موسمين.

الفرصة الكبرى قد تكون في يناير

وربما ينتظر الريال حتى يناير المقبل، لضم اللاعب الفرنسي بالمجان.

وفي وقت سابق، قالت شبكة Foot Mercato الفرنسية: إن ريال مدريد سيقدم راتبًا قدره 25 مليون يورو سنويًّا لـ مبابي صاحب الـ23 عامًا لإقناعه بالانضمام للفريق الملكي بفترة الميركاتو الصيفي الحالية.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن الريال لن يكتفي بالـ25 مليون يورو كراتب سنوي، بل سيقدم للاعب الفرنسي 40 مليون يورو كمكافأة توقيع، في حال أصر على رفض التجديد لباريس سان جيرمان، مما يعني أنه سينضم للريال بشكل مجاني.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن، وارتبط اسمه الانتقال إلى ريال مدريد.

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